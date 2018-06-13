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#ليبيا_الآن| وزعت جمعية الهلال الأحمر #الليبي فرع #القبة، سلال رمضانية ومساع…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزعت جمعية الهلال الأحمر #الليبي فرع #القبة، سلال رمضانية ومساعدات على الوافدين من #درنة.

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قناة الان

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