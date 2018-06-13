عاجل

#ليبيا_الآن| طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجيا ميلوني، بفرض حصار ب…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجيا ميلوني، بفرض حصار بحري على #ليبيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى #أوروبا.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك