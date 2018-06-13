ليبيا_الآن| منتسبو فوج كشافة #سرت يضعون لافتات إرشادية بشوارع المدينة، لتشجي…

#ليبيا_الآن| منتسبو فوج كشافة #سرت يضعون لافتات إرشادية بشوارع المدينة، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| وزعت القيادةالعامة للقوات المسلحة العربية #الليبية، سلع تمونية وم…
تم النشر منذُ 57 دقيقة
#الرائد_منوعات طبق اليوم: “حلوى البسكوت بدون فرن” #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: ملتزمون بتمويل عمليات جراحة …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجيا ميلوني، بفرض حصار ب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك