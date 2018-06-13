#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: ساعات طرح أحمال، اليوم الأربعاء، تصل من2 إلى 3 ساعات، التوليد المتاح للشبكة العامة 5400 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 5800 ميجاوات.