#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: ساعات طرح أحمال، اليوم الأربعاء، تصل من2 إلى 3 ساعات، التوليد المتاح للشبكة العامة 5400 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 5800 ميجاوات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات معدل طرح الأحمال لليوم الأربعاء، وفق الشركة العامة للكهرباء. #ل…
تم النشر منذُ 58 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
كهوف قديمة تؤجر للاسترخاء في #ليبيا #عيش_الآن #اليوم
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| منتسبو فوج كشافة #سرت يضعون لافتات إرشادية بشوارع المدينة، لتشجي…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار شركة البريقة لتسويق النفط تعلن، الأربعاء، تزويد محطات الوقود بـ7….
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك