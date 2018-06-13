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#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعديل مواعيد…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعديل مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل لمرحلتي التعليم (اﻷساسي والثانوي).للعام الدراسي 2017 -2018م.

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