#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعديل مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل لمرحلتي التعليم (اﻷساسي والثانوي).للعام الدراسي 2017 -2018م.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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