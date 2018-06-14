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#ليبيا_الآن| استضاف مكتب البحوث والدراسات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، البرو…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استضاف مكتب البحوث والدراسات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، البروفيسور “علي حسب” الخبير الدولي، من طرف منظمة الصحة العالمية، لتنظيم برنامج متكامل لتطوير كفاءة العاملين بمجال البحث العلمي، بالمركز والمستشفيات والمؤسسات البحثية في ليبيا.


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