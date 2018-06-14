#ليبيا_الآن | طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن إستلامات الوقود من الموانئ البحرية والمصافي النفطية تسير وفق البرمجة الزمنية المخطط لها، والعمل بالمستودعات مستمر بالصورة الإعتيادية، وهناك تخزين كافي من الوقود لحاجة المواطنين. وبررت الشركة سبب الأزمة بتوقف بعض محطات شركة خدمات الطرق السريعة عن العمل لصدور حكم قضائي
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