ليبيا_الآن | أجرت شركة خدمات النظافة العامّة في بلدية #القرة_بوللي حملة لإزال…

#ليبيا_الآن | أجرت شركة خدمات النظافة العامّة في بلدية #القرة_بوللي حملة لإزالة أكوام القمامة من شوارع المدينة وتنظيف الأحياء، تحضيرًا لعيد الفطر المبارك. وتمنّت الشركة على المواطنين الكرام، وبالأخص أصحاب المحال التجارية على الشارع العام، عدم رمي النفايات في الشارك ووضعها في أكياس لتسهيل إزالتها.







