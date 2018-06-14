ليبيا_الآن| النتيجة النهائية للمباراة الافتتاحية لبطولة #كأس_العالم، فوز #رو…

#ليبيا_الآن| النتيجة النهائية للمباراة الافتتاحية لبطولة #كأس_العالم، فوز #روسيا على #السعودية بحصيلة 5- 0.
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