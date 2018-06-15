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#ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا ف…

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا في #ليبيا لتعزيز قدرات الشباب، يتيح لعدد من الشباب الليبيين الحصول على تدريب مهني مدته 3 أشهر في مجالات صيانة السيارات ومهارات استخدام الكمبيوتر.


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