ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا ف…

#ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا في #ليبيا لتعزيز قدرات الشباب، يتيح لعدد من الشباب الليبيين الحصول على تدريب مهني مدته 3 أشهر في مجالات صيانة السيارات ومهارات استخدام الكمبيوتر.
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