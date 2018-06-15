ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا ف…

#ليبيا_الآن | وقّع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي UNDP إتفاقًا مع شركة تويوتا في #ليبيا لتعزيز قدرات الشباب، يتيح لعدد من الشباب الليبيين الحصول على تدريب مهني مدته 3 أشهر في مجالات صيانة السيارات ومهارات استخدام الكمبيوتر.



