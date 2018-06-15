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#ليبيا_الآن | إستقبل الهلال الأحمر #بنغازي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأ…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل الهلال الأحمر #بنغازي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية برفقة مديرة مكتب UNOCHA ونائبه في #ليبيا في لبحث تعزيز سبل التعاون.




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