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#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، وجود فائض يقدر بحوالي 2…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، وجود فائض يقدر بحوالي 250 ميغاوات، وعليه لا يوجد طرح أحمال.

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قناة الان

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