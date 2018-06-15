ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، وجود فائض يقدر بحوالي 2…

#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، وجود فائض يقدر بحوالي 250 ميغاوات، وعليه لا يوجد طرح أحمال.
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