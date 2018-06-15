#ليبيا_الآن| زار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، والوفد المرافق له أمس الخميس، محطة كهرباء #الخمس ألاستعجالي، للإطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه المحطة، وأدت إلى خروج الوحدة الأولى عن الخدمة بحمولة 250 ميجاوات.







