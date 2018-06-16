ليبيا_الآن | إجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع آمر غرفة ع…

#ليبيا_الآن | إجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات المنطقة وسير عمليات دحر الجماعات المارقة التي حاولت التسلل للهلال النفطي ووضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين.





