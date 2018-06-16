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#ليبيا_الآن | أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة تعزيزات عسكرية ضخمة ومدرعات ل…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة تعزيزات عسكرية ضخمة ومدرعات للكتيبة 166 مشاة، إستعدادًا لمعركة تحرير الموانئ النفطية من الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية.





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