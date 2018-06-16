ليبيا_الآن | أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة تعزيزات عسكرية ضخمة ومدرعات ل…

#ليبيا_الآن | أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة تعزيزات عسكرية ضخمة ومدرعات للكتيبة 166 مشاة، إستعدادًا لمعركة تحرير الموانئ النفطية من الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية.









