عاجل

#ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتي…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بكامل عتادهم وآلياتهم للهلال النفطي، للمشاركة في عمليات تأمينه ودحر أي محاولة تسلل من الجماعات المارقة.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك