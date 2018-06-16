ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتي…

#ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بكامل عتادهم وآلياتهم للهلال النفطي، للمشاركة في عمليات تأمينه ودحر أي محاولة تسلل من الجماعات المارقة.
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