ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتي…

#ليبيا_الآن | بناءًا على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجّه أفراد كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بكامل عتادهم وآلياتهم للهلال النفطي، للمشاركة في عمليات تأمينه ودحر أي محاولة تسلل من الجماعات المارقة.



