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#ليبيا_الآن | وقّع وزير الصحة المفوض الدكتور عمر الطاهر على محضر استلام شحنة من…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقّع وزير الصحة المفوض الدكتور عمر الطاهر على محضر استلام شحنة من المستلزمات الطبية بقيمة 6 مليون دولار من دولة #الصين الشعبية، لتوزيعها على المستشفيات الليبية التي تستقبل أعداد كبيرة ومستشفيات المدن التي تشهد اشتباكات.

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