#ليبيا_الآن | وقّع وزير الصحة المفوض الدكتور عمر الطاهر على محضر استلام شحنة من المستلزمات الطبية بقيمة 6 مليون دولار من دولة #الصين الشعبية، لتوزيعها على المستشفيات الليبية التي تستقبل أعداد كبيرة ومستشفيات المدن التي تشهد اشتباكات.