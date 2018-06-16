عاجل

#ليبيا_الآن| استهدف سلاح الجو #الليبي، مجموعة من الإرهابيين حاولوا التقدم إلى …

تم النشر منذُ 29 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استهدف سلاح الجو #الليبي، مجموعة من الإرهابيين حاولوا التقدم إلى مدينة #البريقة من جهة الجنوب.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك