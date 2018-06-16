#ليبيا_الآن| استهدف سلاح الجو #الليبي، مجموعة من الإرهابيين حاولوا التقدم إلى مدينة #البريقة من جهة الجنوب.
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