ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أح…

#ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أحمد التاجوري وفرج شكو ، مصرعهما إثر قصف جوي إستهدفهما أثناء مشاركتهم قوات “ابراهيم الجضران” في هجماته على منطقة #الهلال_النفطي