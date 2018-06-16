ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أح…

#ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أحمد التاجوري وفرج شكو ، مصرعهما إثر قصف جوي إستهدفهما أثناء مشاركتهم قوات “ابراهيم الجضران” في هجماته على منطقة #الهلال_النفطي
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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