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#ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أح…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مقتل القياديين البارزين في ما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، أحمد التاجوري وفرج شكو ، مصرعهما إثر قصف جوي إستهدفهما أثناء مشاركتهم قوات “ابراهيم الجضران” في هجماته على منطقة #الهلال_النفطي

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