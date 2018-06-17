ليبيا_الآن| 406 ألف #مصري غادروا #ليبيا وعادوا إلى بلادهم منذ جريمة #داعش ف…

#ليبيا_الآن| 406 ألف #مصري غادروا #ليبيا وعادوا إلى بلادهم منذ جريمة #داعش في #سرت سنة 2015، عندما أعدم ذبحًا 21 مصريًا قبطيًا.
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