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#ليبيا_الآن| 406 ألف #مصري غادروا #ليبيا وعادوا إلى بلادهم منذ جريمة #داعش ف…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| 406 ألف #مصري غادروا #ليبيا وعادوا إلى بلادهم منذ جريمة #داعش في #سرت سنة 2015، عندما أعدم ذبحًا 21 مصريًا قبطيًا.

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