#ليبيا_الآن| صرح مدير مركز #طبرق الطبي فرج الجالي، أن المركز إستقبل 140 جريح، و27 شهيد، منذ بدء معركة تحرير #درنة.
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