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#ليبيا_الآن| صرح مدير مركز #طبرق الطبي فرج الجالي، أن المركز إستقبل 140 جريح، …

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| صرح مدير مركز #طبرق الطبي فرج الجالي، أن المركز إستقبل 140 جريح، و27 شهيد، منذ بدء معركة تحرير #درنة.



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