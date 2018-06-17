ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكاف…

#ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، إلى بلدانهم أمس السبت، بإشراف المنظمة الدولية للهجرة IOM، ضمن برنامج العودة الطوعية، عبر مطار إمعيتيقة الدولي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات جانب من أجواء عيد الفطر، بمدينة #أوجلة. #ليبيا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| أستكمل فريق العمل Brilliant work التابع إلى المكتب القانوني للمفو…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات جانب من الاحتفال بعيد الفطر، في مدينة #سرت. #ليبيا
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك