ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكاف…

#ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، إلى بلدانهم أمس السبت، بإشراف المنظمة الدولية للهجرة IOM، ضمن برنامج العودة الطوعية، عبر مطار إمعيتيقة الدولي.



