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#ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكاف…

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عاد 24 مهاجر غير شرعي باكستاني بينهم هندي واحد، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، إلى بلدانهم أمس السبت، بإشراف المنظمة الدولية للهجرة IOM، ضمن برنامج العودة الطوعية، عبر مطار إمعيتيقة الدولي.


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