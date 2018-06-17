#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول الشحنة الأولى للعام 2018 من تطعيمات الأطفال، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي #بطرابلس الخميس الماضي، وأنها ستباشر بتوزيعها على مراكز التطعيم الرئيسية، بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة، ومنها إلى باقي المراكز .