ليبيا_الآن| صرحت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة، إخماد موظفي مراقبة آثار شحات ح…

#ليبيا_الآن| صرحت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة، إخماد موظفي مراقبة آثار شحات حريق، شب في الموقع الأثري بالمنطقة المحصورة بين الاجورا ومسرح السوق، والاكربولس وحرم ابوللو بمدينة #شحات.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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