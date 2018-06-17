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#ليبيا_الآن| صرحت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة، إخماد موظفي مراقبة آثار شحات ح…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| صرحت مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة، إخماد موظفي مراقبة آثار شحات حريق، شب في الموقع الأثري بالمنطقة المحصورة بين الاجورا ومسرح السوق، والاكربولس وحرم ابوللو بمدينة #شحات.

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