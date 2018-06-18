ليبيا_الآن| سلمت منظمة الصحة العالمية في #ليبيا مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إ…

#ليبيا_الآن| سلمت منظمة الصحة العالمية في #ليبيا مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى السلطات الصحية في #درنة، منها مجموعة أدوية الأمراض غير القابلة للخلط (NCD) ومجموعة الأمراض غير السارية تكفي لعلاج 10 آلاف شخص لمدة ثلاثة أشهر في حالات الطوارئ للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحالات القلب، والسكري، وبعض أمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز التنفسي ، وحالات الصحة العقلية.
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