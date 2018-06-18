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#ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 65 مهاجر غير شرعي من عرض البحر قبالة سواح…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 65 مهاجر غير شرعي من عرض البحر قبالة سواحل #ليبيا، حيث قدّمت لهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والهيئة الطبية الدولية IMC المساعدة الطبية والإنسانية في موقع الإنزال.



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