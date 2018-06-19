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#ليبيا_الآن| ضبط قسم التحري والأستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي #بنغازي، …

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ضبط قسم التحري والأستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي #بنغازي، شخصان بحوزتهم كمية من الكحول بمنطقة #الماجوري، ويقومان بالإتجار به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة.


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