#ليبيا_الآن | أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على شدة حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية النفطية بشكلٍ كبير، مؤكداً وجود احتمال أن تنتهي خزانات شركة الهروج بالكامل الى الدمار. وأضاف صنع الله أن الهجوم الذي يقوده ابراهيم الجضران تسبب في حريق بالخزان رقم 12 أدى الى انهيار الخزان بالكامل معرباً عن رفضه لدعوة جضران له باستلام المنطقة وتشغيلها تحت سيطرته