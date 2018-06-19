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من #الصين… قرية صيد مهجورة ابتلعتها #الطبيعة وحولتها لتحفة فنية #عيش_الآن

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


من #الصين… قرية صيد مهجورة ابتلعتها #الطبيعة وحولتها لتحفة فنية
#عيش_الآن

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قناة الان

قناة الان

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