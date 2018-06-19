ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأ…

#ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأحمر الليبي مع إدارة الخدمات الصحية #درنة، لتعزيز التواصل والتنسيق لتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في الأماكن الآمنة، وتم الاتفاق على تسيير قافلة طبية للمدينة للتخفيف من معاناة المواطنين
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