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#ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأ…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأحمر الليبي مع إدارة الخدمات الصحية #درنة، لتعزيز التواصل والتنسيق لتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في الأماكن الآمنة، وتم الاتفاق على تسيير قافلة طبية للمدينة للتخفيف من معاناة المواطنين




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