ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأ…

#ليبيا_الآن | إجتمع منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانه العامة للهلال الأحمر الليبي مع إدارة الخدمات الصحية #درنة، لتعزيز التواصل والتنسيق لتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في الأماكن الآمنة، وتم الاتفاق على تسيير قافلة طبية للمدينة للتخفيف من معاناة المواطنين







