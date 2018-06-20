ليبيا_الآن| مديرية أمن #المرج: ندعو كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والح…

#ليبيا_الآن| مديرية أمن #المرج: ندعو كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع رجال الأمن بالمدينة والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه، سواء لأفراد أو مركبات مصطفة أمام المساجد والساحات العامة والأسواق والمصارف، وأي مكان يتجمع به المواطنون.
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