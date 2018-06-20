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#ليبيا_الآن| إدارة الحج والعمرة: التكلفة المالية لموسم 2018 تصل غلى 5 آلاف د.ل،…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إدارة الحج والعمرة: التكلفة المالية لموسم 2018 تصل غلى 5 آلاف د.ل، تدفع بموجب صك مصرفي مصدق باسم “إدارة الحج والعمرة”.

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قناة الان

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