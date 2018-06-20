#ليبيا_الآن| إدارة الحج والعمرة: التكلفة المالية لموسم 2018 تصل غلى 5 آلاف د.ل، تدفع بموجب صك مصرفي مصدق باسم “إدارة الحج والعمرة”.
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