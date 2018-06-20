ليبيا_الآن| جفري ستايسي : تخاطر فرنسا وحلفاؤها بتحويل #ليبيا إلى # سوريا مصغر…

#ليبيا_الآن| جفري ستايسي : تخاطر فرنسا وحلفاؤها بتحويل #ليبيا إلى # سوريا مصغرّة إذا لم يبذلوا مزيدًا من الجهود لتحقيق استقرار حقيقي في #ليبيا.

وأكد ستايسي، وهو مسؤول أمريكي سابق في إدارة #أوباما، أن السبب في تولي #فرنسا الملف #الليبي يعود إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الإنعزالية”، والتي جعلت ملفًا هامًا مثل الملف #الليبي بيد #ماكرون.

كما نصح المسؤول الأمريكي السابق بضرورة نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي (EU) قواتهما لتثبيت الإستقرار في #ليبيا.