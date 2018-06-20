#ليبيا_الآن| جال مراقب التعليم علي عمر يحيى، ومدير مكتب الإمتحانات، ورئيس وحدة التفتيش التربوي #بصبراتة، ورئيس قسم المتابعة اليوم الإرببعاء، على لجان إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018 م ببلدية #صبراتة .







