#ليبيا_الآن| جال مراقب التعليم علي عمر يحيى، ومدير مكتب الإمتحانات، ورئيس وحدة التفتيش التربوي #بصبراتة، ورئيس قسم المتابعة اليوم الإرببعاء، على لجان إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 / 2018 م ببلدية #صبراتة .
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