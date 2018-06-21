ليبيا_الآن | #عاجل | المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن أن الجيش استعاد السيطرة ع…

#ليبيا_الآن | #عاجل | المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن أن الجيش استعاد السيطرة على جميع موانئ منطقة الهلال النفطي.
تعليقات
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الله اكبر…. اللهم مكن بواسل جيشنا من هذه الزمرة الفاسدة و اجعل مصيرهم مثل من سبقهم من هذه الزمرة الفاسدة …وسام بوكة الزهاوي و كل من تسول له نفسه بلمساس بشرف ليبيا وامنها و مقدراتها…اللهم نصر و ثبات يارب
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اتمتلو علي مني امريكان يبو هكي فيقوا ياليبين شدو صغارهم راهم يموتو فطيس مزال مافهمتو شي أمريكيا هي كل شي في ليبيا هدم يزيطو علينا فقط
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تراب حامي يالقطاء لاتراك واليهود
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استروه😂😂😂😂😂
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عيد الاضحي قريب
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الله اكبر ولله الحمد
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ماشاء الله
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