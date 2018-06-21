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#ليبيا_الآن | #عاجل | إشتعال النيران في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج #الف…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | #عاجل | إشتعال النيران في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج #الفيبا، بعد استهدافه من قبل المقاتلين التابعين لإبراهيم الجضران وحلفائه من المرتزقة وبقايا تنظيم #القاعدة. يُذكره أن الخزان رقم 6 يحتوي على 200 ألف برميل نفط خام.

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