ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، أحمد المسماري: ملية تحرير مينائي #س…

#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، أحمد المسماري: ملية تحرير مينائي #سدرة و #رأس-لانوف بدأت بضربات جوية استهدفت تجمعات الإرهابيين.
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