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#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، أحمد المسماري: ملية تحرير مينائي #س…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، أحمد المسماري: ملية تحرير مينائي #سدرة و #رأس-لانوف بدأت بضربات جوية استهدفت تجمعات الإرهابيين.

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