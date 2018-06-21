ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعا…

#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعادة منطقة الهلال النفطي تم ضرب أهداف من الجو في #السدرة و #بن_جواد وغيرها، بهدف فتح ثغرات في صفوف العدو، عملية تحرير #الهلال_النفطي تمت هذه خلال 40 دقيقة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، يناقش الخميس، مع مدير جهاز تنمية ا…
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار مجلس #مصراتة البلدي يبحث، الخميس، مع مصلحة أملاك الدولة آليات تص…
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| مصطفى صنع الله: الاستقرار السياسي هو مفتاح تأمين قطاع النفط الليبي…
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، العميد أحمد المسماري: الجيش يقود حر…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك