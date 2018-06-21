ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعا…

#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعادة منطقة الهلال النفطي تم ضرب أهداف من الجو في #السدرة و #بن_جواد وغيرها، بهدف فتح ثغرات في صفوف العدو، عملية تحرير #الهلال_النفطي تمت هذه خلال 40 دقيقة.