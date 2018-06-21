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#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعا…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعادة منطقة الهلال النفطي تم ضرب أهداف من الجو في #السدرة و #بن_جواد وغيرها، بهدف فتح ثغرات في صفوف العدو، عملية تحرير #الهلال_النفطي تمت هذه خلال 40 دقيقة.

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