#ليبيا_الآن| مصطفى صنع الله: الاستقرار السياسي هو مفتاح تأمين قطاع النفط الليبي ومستقبل #ليبيا، بدون الأمن والاستقرار ، سيكون هناك تهديد لانتاج النفط.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، يناقش الخميس، مع مدير جهاز تنمية ا…
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: أثناء التحشيد لاستعا…
تم النشر منذُ 32 دقيقة
#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي “أحمد المسماري”: حوار #باريس شدد على …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| المتحدث باسم الجيش #الليبي، العميد أحمد المسماري: الجيش يقود حر…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك