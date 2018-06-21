#ليبيا_الآن| مصطفى صنع الله: الاستقرار السياسي هو مفتاح تأمين قطاع النفط الليبي ومستقبل #ليبيا، بدون الأمن والاستقرار ، سيكون هناك تهديد لانتاج النفط.