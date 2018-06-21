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#ليبيا_الآن| مديرية أمن #بنغازي القبض على عصابة تقوم بتهريب كمية كبيرة من مخدر…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مديرية أمن #بنغازي القبض على عصابة تقوم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش يقدر وزنها بـ45 كيلو جرام، عن طريق البحر.

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