#ليبيا_الآن| مديرية أمن #بنغازي القبض على عصابة تقوم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش يقدر وزنها بـ45 كيلو جرام، عن طريق البحر.
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