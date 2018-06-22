ليبيا_الآن | أفادت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، أن نحو 220 شخصا…

#ليبيا_الآن | أفادت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، أن نحو 220 شخصاً غرقوا – أبلغ عن غرقهم ناجون – خلال الأيام القليلة الماضية، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى #أوروبا قبالة سواحل #ليبيا، وكشفت المفوضية أن 5 فقط نجوا من قارب غارق كان ينقل 100 شخص الثلاثاء، كما غرق في اليوم نفسه قارب مطاطي يحمل 130 شخصاً، ما أدّى إلى غرق 70 شخصاً، كما تم إنقاذ مهاجرين الأربعاء، أفادوا بغرق 50 شخصاً كانوا معهم
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