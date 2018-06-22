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#ليبيا_الآن| تركيب مشروع كاميرات #طرابلس الكبرى، تحت شعار «انطلاقة نحو المدن ا…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تركيب مشروع كاميرات #طرابلس الكبرى، تحت شعار «انطلاقة نحو المدن الذكية»، في إطار أعمال مشروع المدينة الذكية بين قطاعي الإتصالات والداخلية، حيث سيوفر معلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ ومكافحة الجريمة.

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