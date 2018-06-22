ليبيا_الآن| تركيب مشروع كاميرات #طرابلس الكبرى، تحت شعار «انطلاقة نحو المدن ا…

#ليبيا_الآن| تركيب مشروع كاميرات #طرابلس الكبرى، تحت شعار «انطلاقة نحو المدن الذكية»، في إطار أعمال مشروع المدينة الذكية بين قطاعي الإتصالات والداخلية، حيث سيوفر معلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ ومكافحة الجريمة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| نشر مكتب العلاقات العامة لمديرية أمن #طرابلس، أحصائية لعمل مركز ش…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| أشرف مدير أمن #طرابلس أمس الخميس، على عمليات تركيب وصيانة الإشارا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار وفد من مصلحة المطارات يبحث، الخميس، في #بروكسل مع المجلس الدولي …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | لحظة دخول القوات المسلّحة اليبية أمس إلى منطقة #رأس_لا…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك