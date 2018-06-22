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#ليبيا_الآن| إستلمت وحدة الإيواء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس،ا…

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستلمت وحدة الإيواء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس،اليوم الجمعة، 91 مهاجر غير شرعي، من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية، أنقذتهم دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وتم التواصل مع سفارتهم للتعرف عليهم،وإحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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