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#ليبيا_الآن | أصدرت الحكومة المؤقتة بيانًا تبارك فيه بالإنتصارات التي حققها الج…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدرت الحكومة المؤقتة بيانًا تبارك فيه بالإنتصارات التي حققها الجيش في منطقة خليج #سرت، وإخراج التنظيمات الإرهابية منها.

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قناة الان

قناة الان

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