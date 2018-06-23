ليبيا_الآن | أصدرت الحكومة المؤقتة بيانًا تبارك فيه بالإنتصارات التي حققها الج…

#ليبيا_الآن | أصدرت الحكومة المؤقتة بيانًا تبارك فيه بالإنتصارات التي حققها الجيش في منطقة خليج #سرت، وإخراج التنظيمات الإرهابية منها.
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