ليبيا_الآن | #فيديو | ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماعٍ م…



#ليبيا_الآن | #فيديو | ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماعٍ موسع عقده في ديوان مجلس الوزراء في منطقة #قرنادة مع وزارة الصحة، عمل الوزارة في مدينة #درنة ومنطقة #الهلال_النفطي، ومدى الاستعداد للاستجابة خلال الأحداث الجارية حاليًا.