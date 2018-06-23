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#ليبيا_الآن | #فيديو | ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماعٍ م…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن | #فيديو | ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماعٍ موسع عقده في ديوان مجلس الوزراء في منطقة #قرنادة مع وزارة الصحة، عمل الوزارة في مدينة #درنة ومنطقة #الهلال_النفطي، ومدى الاستعداد للاستجابة خلال الأحداث الجارية حاليًا.

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