#ليبيا_الآن| المؤسسة الوطنية للنفط: حجم الإيراد النقدي من بيع النفط الخام في #ليبيا، بلغ 9.9 مليار دولار خلال خمسة أشهر الماضية.
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