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#ليبيا_الآن| المؤسسة الوطنية للنفط: حجم الإيراد النقدي من بيع النفط الخام في #…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المؤسسة الوطنية للنفط: حجم الإيراد النقدي من بيع النفط الخام في #ليبيا، بلغ 9.9 مليار دولار خلال خمسة أشهر الماضية.

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