ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار اليوم الأحد، مع أعضاء مجل…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة منظمة شهداء الكرامة, توفير الدعم اللازم والمساعدة في حث الجهات المختلفة على التعاون مع هذه المنظمة الوليدة، لتتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة لأسر الشهداء.





