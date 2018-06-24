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#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت الملتقى الوطني الليبي للمرأة، بقاعة الإجتماعات بديو…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت الملتقى الوطني الليبي للمرأة، بقاعة الإجتماعات بديوان بلدية #يفرن، برعاية مركز الحوار الليبي، وبمشاركة عدد من الفاعاليات النسائية من العديد من مدن الجبل من غريان إلى غدامس.




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