ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت الملتقى الوطني الليبي للمرأة، بقاعة الإجتماعات بديو…

#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت الملتقى الوطني الليبي للمرأة، بقاعة الإجتماعات بديوان بلدية #يفرن، برعاية مركز الحوار الليبي، وبمشاركة عدد من الفاعاليات النسائية من العديد من مدن الجبل من غريان إلى غدامس.
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