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#ليبيا_الآن| وزع الهلال الأحمر الليبي فرع #البيضاء اليوم الأحد، حصص الإغاثة عل…

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزع الهلال الأحمر الليبي فرع #البيضاء اليوم الأحد، حصص الإغاثة على نازحي مدينة #درنة، بمستودع الهلال الأحمر بوسط المدينة.



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