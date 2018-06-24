ليبيا_الآن| وزع الهلال الأحمر الليبي فرع #البيضاء اليوم الأحد، حصص الإغاثة عل…

#ليبيا_الآن| وزع الهلال الأحمر الليبي فرع #البيضاء اليوم الأحد، حصص الإغاثة على نازحي مدينة #درنة، بمستودع الهلال الأحمر بوسط المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| #كولومبيا تفوز على #بولندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثانية ل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار الفرنسية لدى ليبيا، “بريجيت كورمي”، تبحث مع رئيس المجلس الرئاسي ف…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| ما هو اكثر خطورة في احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء را…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الان| انتشل فريق إنتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع #طرابلس، …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك