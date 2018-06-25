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#ليبيا_الآن| رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ: الحلف مستعد لتقديم …

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ: الحلف مستعد لتقديم المساعدة في بناء المؤسسات الأمنية في #ليبيا وتدريبها على التعامل مع ملفي الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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